Валиева выиграла этап Гран-при России с двумя мировыми рекордами

Камила Валиева (Россия) после выступления с произвольной программой в женском одиночном катании на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи

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Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап Гран-при России. На турнире в Сочи спортсменка установила два мировых рекорда.

За произвольную программу ученица Тутберидзе набрала 185,29 балла, а в общей сумме — 272,71 балла. Тем самым Валиева установила новый мировой рекорд в произвольном номере и по сумме двух программ.

На второй строчке расположилась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Она набрала 229,23 балла. Замкнула тройку лидеров Майя Хромых. Ученица Тутберидзе за две программы получила 219,69 балла.

Предыдущий мировой рекорд в произвольной программе принадлежал самой Валиевой. Его она установила на этапе Гран-при Канады месяц назад. В произвольной фигуристка набрала 180,89 балла, а по сумме — 265,08 балла.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, комментируя выступление Камилы Валиевой на Finlandia Trophy, заявил, что мировые рекорды никому не нужны.