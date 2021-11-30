В США чемпион мира по лёгкой атлетике погиб в перестрелке

Чемпион мира по лёгкой атлетике в эстафете 4 × 100 метров Эммит Кинг погиб в ходе перестрелки, произошедшей в американском городе Бессемере. Как сообщает NBC Sports, спортсмен устроил перепалку со знакомым Уилли Уэллсом, после чего началась стрельба. Ему было 62 года.

Отмечается , что инцидент произошёл 28 ноября. В ходе перестрелки Кинг получил ранение. На место происшествия прибыла скорая, но спасти известного спортсмена не удалось. Атлет скончался в больнице.

Кинг помог сборной США завоевать золотую медаль в эстафете 4 × 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1983 года, который прошёл в Хельсинки. На том же турнире он взял бронзу в забеге на 100 метров.

Ранее сообщалось, что основатель и бывший руководитель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Причина смерти легендарного функционера пока не называется.