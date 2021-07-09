В Москве нашли тело участницы Олимпиады спустя четыре дня после гибели

В Москве было обнаружено тело мастера спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике Галины Костенко, которая принимала участие в Олимпиаде 1964 года. Об этом сообщает KP.RU.

К правоохранительным органам обратились жильцы одного из домов на Новозаводской улице. Бывшая легкоатлетка не отвечала на телефонные звонки и не появлялась на людях. Соседи вызвали полицию. Прибывшие на место оперативники взломали дверь в квартиру и обнаружили тело 82-летней женщины.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Как сообщают эксперты, гибель спортсменки наступила четырьмя днями ранее.

Костенко, помимо участия на Олимпийских играх, известна по выступлениям на внутренней арене. Она дважды становилась чемпионкой СССР. После завершения спортивной карьеры она стала преподавателем кафедры физического воспитания и спорта в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее скончался 24-летний голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс. Смерть произошла в результате травмы груди, полученной после попадания снаряда фейерверка.