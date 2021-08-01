В МОК отказались называть укрывательство Тимановской похищением

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что в организации пытаются получить полную картину по данному делу, сообщает ТАСС.

Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорту. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции, — отметил Адамс.

Он добавил, что запрос по легкоатлетке направлен в Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

После его получения мы начнём изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия. Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Белоруссии. Так что нам надо посмотреть, что они скажут до каких-либо действий, — пояснил представитель МОК.

Адамс также указал, что в отношении НОК Белоруссии каких-то решений МОК пока принимать не будет.

Ранее стало известно, что Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии намеревался вернуть на родину, провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. Об этом заявил Марк Адамс. Он добавил, что ночью со спортсменкой лично общались представители оргкомитета Олимпиады.