https://static.news.ru/photo/c604287c-4e79-11ea-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион — 2014 россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал в эфире «Матч ТВ», что Устюгов решился на это из-за повторно открытого против него допингового дела.

Таким образом, иск Устюгова в государственный суд, а не в Спортивный арбитражный суд (CAS), стал первым в истории биатлона.

IBU начал новое дело несмотря на то, что уже проводил подобное расследование в 2017 и 2018 годах и признал, что Устюгов не принимал запрещённые препараты.

Ранее Драчёв рассказал о размере долга перед IBU, отметив, что сумма увеличилась непонятным образом, писал NEWS.ru. Президент IBU Олле Далин заявил, что долг СБР будет расти до тех пор, пока российская организация не будет восстановлена в правах.