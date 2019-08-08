https://static.news.ru/photo/07da926c-b9c5-11e9-a993-fa163e074e61_660.jpg Сергей Устюгов Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов выразил обиду на футболистов, которым после чемпионата мира по футболу 2018 года дали звания заслуженных мастеров спорта.

Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба, — приводит слова Устюгова пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Спортсмен добавил, что такое решение обесценивает победы, особенно в индивидуальных видах спорта.

Игроки сборной России за выход в четвертьфинал ЧМ-2018, где уступили в серии пенальти Хорватии, получили звания заслуженных мастеров спорта.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможном совмещении постов в сборной и клубе, писал News.ru.