Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, отвечая на вопрос может ли он возглавить какой-нибудь клуб, заявил, что всегда всё возможно.
Возможно всегда всё, главное, хотим мы этого или нет и принесёт ли это кому-то пользу. Каждый занимается своим делом. Сейчас я являюсь главным тренером сборной России, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что работать нужно там, где ты работаешь.
Черчесов занял пост наставника национальной команды в 2016 году. На домашнем чемпионате мира-2018 под его руководством сборная дошла до четвертьфинала турнира. Следующий матч его подопечные проведут в Глазго 6 сентября против Шотландии в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Ранее Черчесов высказался о перспективах нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в сборной, писал News.ru.