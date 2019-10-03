Известный российский тренер по плаванию Глеб Петров скончался 2 октября на 83-м году жизни.
О трагедии сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП). В заявлении на сайте президент ВФП Владимир Сальников выразил соболезнования коллегам, родным и близким Петрова.
Это большая утрата для всех нас и большая потеря для меня лично. Он был моим первым тренером, это человек, который многое для меня сделал, — сказал Сальников.
Петров — заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалера ордена «Знак Почёта», награждён медалью «За трудовую доблесть».
Возглавлял национальную сборную по плаванию с 1990-го по 1992-й и с 2002 по 2005 год. Под его руководством сборные команды СССР, СНГ и России добивались успехов на Олимпийских играх.
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