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Известный российский тренер по плаванию Глеб Петров скончался 2 октября на 83-м году жизни.

О трагедии сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП). В заявлении на сайте президент ВФП Владимир Сальников выразил соболезнования коллегам, родным и близким Петрова.

Это большая утрата для всех нас и большая потеря для меня лично. Он был моим первым тренером, это человек, который многое для меня сделал, — сказал Сальников.

Петров — заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалера ордена «Знак Почёта», награждён медалью «За трудовую доблесть».

Возглавлял национальную сборную по плаванию с 1990-го по 1992-й и с 2002 по 2005 год. Под его руководством сборные команды СССР, СНГ и России добивались успехов на Олимпийских играх.

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