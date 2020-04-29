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Умер олимпийский чемпион в метании копья Янис Лусис

21:03, 29 апреля 2020

Латвийский копьеметатель Янис Лусис умер на 81-м году жизни. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, друзьям, родственникам и всей легкоатлетической семье, — говорится в сообщении Латвийского союза лёгкой атлетики.

Лусис стал победителем Олимпийских игр в Мехико в составе сборной СССР. Он также был четырёхкратным чемпионом Европы, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что защитник итальянского футбольного клуба «Виченца» Эдоардо Больцона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, писал NEWS.ru.

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