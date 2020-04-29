Умер олимпийский чемпион в метании копья Янис Лусис

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Латвийский копьеметатель Янис Лусис умер на 81-м году жизни. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, друзьям, родственникам и всей легкоатлетической семье, — говорится в сообщении Латвийского союза лёгкой атлетики.

Лусис стал победителем Олимпийских игр в Мехико в составе сборной СССР. Он также был четырёхкратным чемпионом Европы, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что защитник итальянского футбольного клуба «Виченца» Эдоардо Больцона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, писал NEWS.ru.