Умер олимпийский чемпион в метании копья Янис Лусис

Латвийский копьеметатель Янис Лусис умер на 81-м году жизни. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, друзьям, родственникам и всей легкоатлетической семье, — говорится в сообщении Латвийского союза лёгкой атлетики.
Лусис стал победителем Олимпийских игр в Мехико в составе сборной СССР. Он также был четырёхкратным чемпионом Европы,
Ранее сообщалось, что защитник итальянского футбольного клуба «Виченца» Эдоардо Больцона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен