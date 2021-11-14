У тренера клуба НБА диагностирован рак

Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэйв Йоргер будет вынужден покинуть расположение команды для прохождения лечения. По информации ESPN, у специалиста выявлено онкологические заболевание.

Мы обнаружили заболевание на ранней стадии, и мне очень повезло. Вероятность моего выздоровления составляет более 90 процентов, но страх всё равно присутствует. Мне предстоит лучевая и химиотерапия в разных городах страны. И чтобы продолжить лечение, я должен покинуть команду, — приводит слова Йоргера ESPN.

При этом специалист не стал называть конкретный диагноз, а рассказал об этом лишь по той причине, чтобы другие люди чаще проверяли своё здоровье.

Йоргер известен по работе с командой Д-Лиги «Дакота Уизардс», а также с командами Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» и Сакраменто Кингз». В 2020 году он занял должность ассистента главного тренера «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что команда «Бруклин Нетс» одержала победу в матче с «Орлано Мэджик», который прошёл в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В этой встрече защитник Джеймс Харден установил рекорд организации.