Защитник «Бруклин Нетс» установил рекорд НБА в дебютном матче

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Команда «Бруклин Нетс» одержала победу в матче с «Орлано Мэджик», который прошёл в рамках регулярного чемпионата Национального баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке. Итоговой счёт — 122:15.

В ходе игры защитник бруклинского клуба Джеймс Харден установил рекорд НБА, став первым игроком в истории ассоциации, который оформил трипл-дабл с 30+ очками во время дебютного матча. Он набрал 32 очка, 14 передач и 12 подборов.

Как писал NEWS.ru, ранее греческий баскетболист Яннис Адетокунбо подписал пятилетний контракт на рекордную в истории НБА сумму $228,2 млн. О контракте 26-летний форвард сообщил в своём Twitter. Ранее рекорд принадлежал разыгрывающему «Вашингтона» Расселлу Уэстбруку. В 2017 году спортсмен подписал контракт на пять лет на сумму $206,8 млн. Кконтракт Адетокунбо начнёт действовать с сезона-2021/22. Согласно соглашению, зарплата баскетболиста будет каждый год повышаться. Так, в первом сезоне он получит $39,3 млн.