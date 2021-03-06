Тутберидзе рассказала, почему дала Косторной второй шанс

https://static.news.ru/photo/442e7c1c-7f47-11eb-bc67-96000091f725_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему решила вновь взять к себе 17-летнюю чемпионку Европы Алёну Косторную, которая со скандалом ушла к Евгению Плющенко в середине 2020 года.

Тутберидзе призналась, что решающим был разговор с дочерью Дианой, которая попросила взять фигуристку назад.

Диана была её адвокатом. Она сказала: мама, ты должна дать шанс. Мне кажется, Бог всё-таки велел давать шанс, — рассказала тренер в интервью Первому каналу.

Она подчеркнула, что Косторная не может выдвигать никаких условий и времени на раскачку у неё нет. Спортсменка должна полностью войти в процесс тренировок без дополнительных выходных и несмотря на то, что «кто-то там мешается или много человек» находится на льду.

Ранее супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что затраты команды на подготовку Косторной после её ухода необходимо будет погасить. Она подчеркнула, что с фигуристкой не был заключён контракт, поскольку она несовершеннолетняя, но договор европейского образца был подписан с её родителями.

Рудковская пояснила, что Плющенко не брал с неё деньги за рекламные контракты, клуб готов в качестве доброй воли «оставить всё Алёне, без каких-либо удержаний», но у фигуристки есть контракт с клубом, который касается тренировок и непосредственной работы с Косторной, за который необходимо заплатить.

Ка писал NEWS.ru, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что уход Косторной не сильно ударит по академии Плющенко.