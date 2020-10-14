Тутберидзе потирает ручки: все ненавидят Плющенко

Фигурное катание в этом году — сплошной рай для любителей скандалов: что ни день, какие-то уму непостижимые переходы, критика фанатов и косые взгляды соперников друг на друга. А после второго этапа Кубка России, который прошёл 10–11 октября в Москве, возмущение любителей некогда одного из самых воздушных и нежных видов спорта достигло апогея — или это только начало? NEWS.ru рассказывает, что на этот раз беспокоит фигурное сообщество.

На столичный этап всегда приезжали лидеры. На этот раз, несмотря на отсутствие Евгении Медведевой, которая вернулась в группу Этери Тутберидзе после двух лет работы с канадским специалистом Брайаном Орсером, зрителей ждала «русская ракета» в лице Александры Трусовой, которая от Этери Георгиевны как раз ушла, и не к кому-то, а к Евгению Плющенко.

Этот переход изначально восприняли не просто с долей скепсиса — на бывшего фигуриста посыпался шквал негатива. Как бы болельщики ни любили Трусову, многие ожидали её поражения, мол, вот, посмотри, на кого ты променяла гения фигурного катания. После первого дня у таких фанатов горели глаза — Камила Валиева, которая ещё не успела вырасти из юниорок и пройти полноценный путь становления, обошла нового «ангела» с разницей в десять баллов. Казалось, ученицу Тутберидзе не остановить. Но Трусова всё-таки взяла верх, несмотря на все падения, и завершила турнир с общими 240,59 балла.

Евгений, конечно, не мог не поздравить Александру с победой. Ещё бы, это лишний повод уколоть команду соперников. Но как бы он ни пытался, попытки остались тщетны — болельщики обрушили на него весь гнев Помпеи, поздравляя Тутберидзе со всем пьедесталом (Камила Валиева — 233,70, третьей стала Дарья Усачёва — 233,20).

Этери Георгиевна, от всей души поздравляю! Спасибо за Ваш вклад в развитие фигурного катания! Вы — лучшая! — написала одна из пользовательниц.

И таких комментариев сотни. Они продолжают появляться. Болельщики также не оставили в стороне и обещание Плющенко в одном из интервью добиться от новоиспечённой ученицы чистой программы и увеличения прыжков.

Объективно, несмотря на всё уважение к Саше, 11 октября она выиграла не за счёт чемпионского проката, а за счёт большого количества ошибок ближайшей соперницы. При этом и сама «ракета» откатала не очень идеально, что не осталось без следа для зрителей.

Не понимаю щенячьего восторга Плющковского. Прошлый сезон Трусова начинала с победы и четырьмя чистыми квадами. А тут две программы лёд полировала, а восторга полные штаны, — отметила другая болельщица.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Радоваться Трусовой, безусловно, надо. В конце концов, она давно не выигрывала, и этот пьедестал должен вселить в неё уверенность и наполнить новыми силами. Однако, по мнению болельщиков, победила она только благодаря неопытности соперниц.

Она выиграла у юниорок))) Возможно, для вас это повод для гордости, но не было ни одного чистого проката, в каждой программе срывы. Катание со срывами чемпионским не назовёшь, — заметила ещё одна фанатка.

Но ладно если бы только это. Болельщики сумели увидеть отсылку к Этери Георгиевне даже в подписи к фотокарточке.

Даже фразу «Работаем дальше» сплагиатили, цирк бесплатный, — утверждает ещё одна болельщица.

Но вишенкой на торте, конечно же, стал сын Плющенко, Гном Гномыч, который почему-то оказался на одной ступени с победительницей этапа.

Мне кажется, Саша предпочла бы одна постоять на первой ступеньке, без Гном Гномыча. Как это ещё Яна отстала, — написала болельщица.

Другие удивились, почему сын Плющенко вообще оказался рядом.

Плющенко участвовал в этом этапе соревнований? Сколько набрал баллов? — иронизирует ещё один пользователь.

Конечно, кому, как не Яне Рудковской, жене прославленного спортсмена, вступиться за важные победы его команды.

Болели, кричали и испытали невероятные эмоции! Поздравляю весь тренерский штаб «Ангелов Плющенко» с двумя победами на втором этапе Кубка России! И, конечно, главных звёзд и победителей сегодняшнего турнира — Сашу Трусову и Артёма Ковалёва с заслуженными победами!!!! Молодцы! Гордимся!!!!! — написала Рудковская под фотографией.

Но и тут болельщики не остались в стороне.

Все прыжки поставила Этери! Время рассудит. У вашего мужа ещё нет опыта работы с такими спортсменами, как Саша. Будем смотреть дальше. Благодаря штабу Тутберидзе фигурное катание шагнуло далеко вперёд, просто за ней не успевают, — утверждает болельщица.

Перепалка продолжилась, пока на один из комментариев уже не ответила сама академия Плющенко.

А благодаря Плющенко многие дети по всему миру пришли в фигурное катание. В том числе и ровесники Саши Трусовой. И кто, как не Плющенко, двигал фигурное катание. Вспомните хотя бы Олимпиаду в Ванкувере. Кроме Плющенко никто и не пытался прыгать четверные, — сказано в сообщении.

И вот вроде бы спустя время страсти должны были утихнуть. Но масла в огонь подлил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который высмеял бесконечную войну между группами тренеров. Экс-фигурист на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик разговора лошади («Самбо-70») и пони («Ангелы Плющенко»).

Конечно, Плющенко не оставил это в стороне, поставив ему пятёрку. Перепалка немного затянулась, но все с нетерпением ждут развязки. Между тем Евгений на своей официальной странице опубликовал пост, как строится его каток. По его словам, обещания сдерживаются и льда у «ангелов» будет действительно много.

Несмотря на слова поддержки, нашлись пользователи, которые не могут пережить переход Трусовой.

Нужно больше льда для фигуристок Тутберидзе, — написал любитель фигурного катания.

Даже спустя несколько дней после завершения этапа Кубка болельщики не устают поддевать Евгения с «нечестной» победой.

А вы, товарищ Рудковский, только с «честным судейством» и криками «Камила, падай» можете выиграть? Только покупать нужно кого-то обязательно? Спортсменов, потом судей? А честно играть слабо? У Рудковских это не в чести? На чужих лаврах далеко не уедешь, — отметил один из пользователей.

Очевидно, поддержки у фигурного сообщества Плющенко пока не сыскать. И насколько это затянется, тоже неясно. Но точно понятно, что в ближайшее время тренеру не будет легко. Зато спокойно жить и процветать продолжит Этери Георгиевна, которая, вероятно, потирает ручки перед новым этапом, встречей с соперником и безоговорочной поддержкой болельщиков.