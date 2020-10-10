Камила Валиева выиграла короткую программу второго этапа Кубка России

https://static.news.ru/photo/00c4a4be-0b0d-11eb-a05c-fa163e074e61_660.jpg Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, проходящем в Москве.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе каталась под композицию Эрика Редфорда Storm и безупречно исполнила тройные флип и аксель, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп, причём последний — во второй половине программы.

Валиева получила за свой прокат 85,10 балла. Другая ученица Тутберидзе Дарья Усачёва стала второй с 80,39 балла. Работающая с тренерским штабом Евгения Плющенко Александра Трусова заняла третье место (75,77 балла). 12 октября участницы соревнований в женском одиночном разряде покажут произвольные программы.

Как передавал NEWS.ru, Трусова во время исполнения короткой программы допустила ошибку во время исполнения одного из самых сложных прыжков — тройного акселя.