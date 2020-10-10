16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Камила Валиева выиграла короткую программу второго этапа Кубка России

17:53, 10 октября 2020 28
Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, проходящем в Москве.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе каталась под композицию Эрика Редфорда Storm и безупречно исполнила тройные флип и аксель, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп, причём последний — во второй половине программы.

Валиева получила за свой прокат 85,10 балла. Другая ученица Тутберидзе Дарья Усачёва стала второй с 80,39 балла. Работающая с тренерским штабом Евгения Плющенко Александра Трусова заняла третье место (75,77 балла). 12 октября участницы соревнований в женском одиночном разряде покажут произвольные программы.

Как передавал NEWS.ru, Трусова во время исполнения короткой программы допустила ошибку во время исполнения одного из самых сложных прыжков — тройного акселя.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео