Камила Валиева выиграла короткую программу второго этапа Кубка России

Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, проходящем в Москве.
Подопечная тренера Этери Тутберидзе каталась под композицию Эрика Редфорда Storm и безупречно исполнила тройные флип и аксель, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп, причём последний — во второй половине программы.
Валиева получила за свой прокат 85,10 балла. Другая ученица Тутберидзе Дарья Усачёва стала второй с 80,39 балла. Работающая с тренерским штабом Евгения Плющенко Александра Трусова заняла третье место (75,77 балла). 12 октября участницы соревнований в женском одиночном разряде покажут произвольные программы.
Как передавал NEWS.ru, Трусова во время исполнения короткой программы допустила ошибку во время исполнения одного из самых сложных прыжков — тройного акселя.
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