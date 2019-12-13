https://static.news.ru/photo/52b2a03e-1ddb-11ea-87dc-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова и Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение своей подопечной Алины Загитовой, которое касается её карьеры.

Ранее спортсменка сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу.

Это решение не пришло случайно, Алина полтора года озвучивала это желание, оно не является неожиданным, — рассказала тренер в эфире Первого канала.

Тутберидзе считает, что Загитова не сможет без фигурного катания, но ей нужна пауза. Через некоторое время фигуристка сама вернётся на лёд, подчеркнула тренер.

Как писал NEWS.ru, зрители, заполнившие трибуны арены «Палавела» в итальянском Турине во время финала Гран-при по фигурному катанию, бурно отреагировали на решение судей. Выставленные россиянке Алине Загитовой оценки за произвольную программу (125,63 балла) болельщики посчитали сильно заниженными. Когда диктор объявил оценки фигуристки, зрители недовольно загудели.