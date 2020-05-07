Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram после её ухода к Плющенко

Известный тренер Этери Тутберидзе отписалась от фигуристки Александры Трусовой в соцсетях. Теперь она не значится в её подписках
По всей видимости, наставник не может смириться с уходом воспитанницы у другому тренеру. 15-летняя фигуристка с 2016 года тренировалась в группе Тутберидзе.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу, писал NEWS.ru.
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