Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram после её ухода к Плющенко

https://static.news.ru/photo/356e820a-903f-11ea-8f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный тренер Этери Тутберидзе отписалась от фигуристки Александры Трусовой в соцсетях. Теперь она не значится в её подписках Instagram .

По всей видимости, наставник не может смириться с уходом воспитанницы у другому тренеру. 15-летняя фигуристка с 2016 года тренировалась в группе Тутберидзе.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу, писал NEWS.ru.