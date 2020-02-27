Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не задумывается о завершении карьеры.
Заканчивать карьеру не собираюсь. Сразу после шоу концентрируюсь и вместе с тренером, хореографами приступаю к подготовке новых программ, — приводит слова Туктамышевой spb.aif.ru.
Кроме того, 23-летняя спортсменка заявила, что намерена выступить на чемпионате Европы и мира 2021 года.
Очень хочу отобраться на чемпионат Европы, мира 2021 года, так что настрой боевой, — добавила она.
Серебряные призёры сочинских Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт завершили карьеру в фигурном катании. Забияко и Энберт выступали вместе с 2015 года, ранее писал NEWS.ru.
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