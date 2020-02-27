https://static.news.ru/photo/def291f4-593a-11ea-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не задумывается о завершении карьеры.

Заканчивать карьеру не собираюсь. Сразу после шоу концентрируюсь и вместе с тренером, хореографами приступаю к подготовке новых программ, — приводит слова Туктамышевой spb.aif.ru.

Кроме того, 23-летняя спортсменка заявила, что намерена выступить на чемпионате Европы и мира 2021 года.

Очень хочу отобраться на чемпионат Европы, мира 2021 года, так что настрой боевой, — добавила она.

Серебряные призёры сочинских Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт завершили карьеру в фигурном катании. Забияко и Энберт выступали вместе с 2015 года, ранее писал NEWS.ru.