Триумф «зрелого» катания: Туктамышева расправилась с ученицами Плющенко

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После короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию, да что уж там — после известия о снятии Анны Щербаковой с турнира все мысленно определились с победителем соревнований. Даже отставание в восемь баллов Александры Трусовой по итогам короткой программы от лидера Алёны Косторной казалось сущим пустяком. «Русской ракете» с её набором четверных противостоять невозможно. Однако второй соревновательный день на Гран-при подарил любителям фигурного катания самый неожиданный поворот событий. Александра Трусова выдала худший прокат в своей карьере, провалив техническую часть программы. Звездой же вечера стала Елизавета Туктамышева, которая в итоге выиграла Гран-при России! NEWS.ru рассказывает о невероятной развязке в женских состязаниях в первом международном старте нового сезона.

Провал Трусовой

Когда дело касается произвольной Трусовой, главный вопрос обычно звучит так: сколько четвертых исполнит фигуристка? На прошлом старте в Казани «Русская ракета» решилась на четыре четверных (три из них были выполнены чисто). В Москве Александра не стала снижать задранную ей самой же планку и также остановилась на четырёх квадах. Однако это был явно не день подопечной Плющенко. То, что произошло с Трусовой в «Мегаспорте» не поддаётся объяснению.

Как и две недели назад начала фигуристка произвольную программу с четверного сальхова. Трусова вроде неплохо зашла на прыжок, но он обернулся в итоге падением. За ним следом шёл четверной лутц, которая Александра выполняет достаточно стабильно, однако и здесь не устояла. На четвергом тулупе — то же самое. Никогда ещё Трусова не срывала столько четверных прыжков подряд. Эта ситуация шокировала саму фигуристку. После падения с квад-тулупа она даже эмоционально вскинула руки. Впрочем, несмотря на ужасный старт, она пошла на четвёртый квад в своей программе, и его, к счастью, приземлила. Выезд с каскадного тулупа получился не очень удачным, но хотя бы так... Апогеем же всего номера стало падение (внимание!) с тройного лутца. Трусова, конечно, привыкла нас шокировать своими выступлениями, но такого перформанса от неё не ожидал никто. Вот как прокомментировал выступление фигуристки олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Не знаю, что там делают в «Ангелах Плющенко», но в таком состоянии мы ещё не видели Трусову никогда, — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Номер выдался настолько неудачным, что новое платье с шипами, которые появляются на руках во второй части программы, осталось на втором плане. Немудрено!

Итоговая оценка по сумме короткой и произвольной, непревышающая 200 баллов, место вне тройки лидеров — такого в жизни двукратной чемпионки среди юниоров не было ещё никогда. Вот она новая жизнь!

Туктамышева подняла зал

Пока Трусова осмысливала всё, что с ней произошло, Елизавета Туктамышева устроила настоящую феерию на льду. Главная претензия к подопечной Алексея Мишина в короткой программы была в том, что, исполнив чистый тройной аксель, она по непонятной причине бросила катать номер. После двух ошибок на оставшихся прыжках в короткой Татьяна Тарасова с досадой заявила: «Не поборолась».

Однако в произвольной перед зрителями предстала совсем другая Туктамышева. Лиза не просто не бросила выступление после почти идеально исполненного сложнейшего каскада тройной аксель — двойной тулуп и приземлённого сольного трикселя (был степ-аут), а наоборот только добавила. Все последующие прыжки было исполнены без помарок — легко и непринуждённо. В эмоционально плане всё тоже было на высоком уровне. Произвольный номер складывался на ура, и фигуристка, понимая это, получала на льду удовольствие от происходящего.

Финальный аккорд поднял на ноги весь Дворец «Мегаспорта». Болельщики несколько минут скандировали «Молодец!», и это абсолютно заслуженно. Самая возрастая фигуристка обошла более молодых лидеров прошлого сезона. Это прорыв!

Костороная прибавляет

Закрывать любые соревнования непросто, закрывать соревнования после такого мощного выступления, как у Лизы Туктымышевой, ещё сложнее. Впрочем, овации в строну оппонентки не сильно сбили с толку Алёну Косторную. Действующая чемпионка Европы чистенько откатала свой произвольный номер. Да, был недокрут на каскаде тройной лутц -двойной тулуп и пару спотыканий на дорожке, но в целом фигуристка выглядела более уверенный и лёгкий прокат, по сравнению с выступлением в Казани. Прогресс есть!

Несмотря на обычно высокий уровень компонентной части у Косторной(компоненты — вторая оценка в фигурном катании — прим. NEWS.ru), на сей раз это не помогло. Тройные аксели всё-таки аукнулись Алёне. Технически более сложная программа подопечной Мишина сделала своё дело. Косторная только вторая.

На третьей строчке, к слову, расположилась ещё одна подопечная профессора Мишина Анастасия Гулякова. Фигуристка выдала неплохой прокат, отметившись только одним недокрутом на тройном риттбергере. В любой другой ситуации она не поднялась бы выше четвёртой строчки. Но Трусова преподнесла Гуляковой подарок.