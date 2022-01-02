Триумф России и камбэк Трусовой: каким был 2021 год в фигурном катании

2021 год в фигурном катании оказался очень успешным для сборной России. Победы, рекорды, прорывы — было очень и очень много поводов для гордости и восхищения нашими фигуристами. В то же время были и грустные моменты, и неожиданные камбэки. Одним словом, 2021 год подарил весь спектр эмоций любителям фигурного катания. Вспоминаем самые главные события прошедшего года.

Триумф на ЧМ

В 2021 году по большому счёту состоялся только один большой международный турнир (спасибо за это коронавирусу). Им стал чемпионат мира. Хоть в Стокгольм наши фигуристы ехали в статусе одних из сильнейший, вряд ли кто-то мог предположить, что турнир пройдёт настолько триумфально для сборной России. Российские фигуристы на выходе завоевали три золота из четырёх возможных: Анна Щербакова победила в женской одиночке, Виктория Синицина/Никита Кацалапов — в танцах, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — в парах. Всего наша сборная взяла шесть медалей: помимо трёх золотых наград, было ещё одно серебро и две бронзы.

Анна Щербакова Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Наименее удачно от российской команды проявили себя мужчины. Подопечные Алексея Мишина Михаил Коляда и Евгений Семененко ожидаемо не смогли попасть в медали. Впрочем, со своей задачей минимум они справились отлично. Пятое место Коляды и восьмое Семененко позволили нашей сборной завоевать три квоты для мужчин на Олимпиаду. Правда, потом эту заветную третью квоту необходимо было подтвердить на турнире в Оберстдорфе. Спойлер: нам удалось это сделать.

В танцах на чемпионате мира золото взяли лидеры сборной Виктория Синицина/ Никита Кацалапов. Без основных конкурентов из Франции Габриэллы Пападакис/Гийома Сизерона добиться такого результата было не так-то сложно. А вот в парах произошла небольшая сенсация. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не только обошли своих одногруппников и по совместительству действующих чемпионов Европы Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, но и серебряных призёров Олимпийских игр, сильнейший дуэт из Китая Суй Вэньцзин/Хань Цун.

Вишенкой же на торте стал весь российский пьедестал в женских соревнованиях с героическим прокатом Анны Щербаковой, с сенсационным серебром Елизаветы Туктамышевой и с выгрызенной бронзой Александры Трусовой (по итогам кроткой была на 12-м месте).

После такого громкого успеха в Стокгольме на командный ЧМ в японскую Осаку мы ехали с мыслью о том, что необходимо завершить начатое дело. Так оно и произошло. Сборной России не было равных!

Возвращение «беглянок»

Весь 2020 год фигурный мир только и делал, что обсуждал громкие переходы учениц Этери Тутберидзе Александры Трусовой и Алёны Косторной в группу Евгения Плющенко. Но долго зацикливаться на этой теме не пришлось. Уже в 2021 году обе «беглянки» вернулись обратно.

Сначала в «Хрустальный» попросилась действующая чемпионка Европы Алёна Косторная. Произошло это в марте. Фигуристка в большом интервью для Первого канала призналась, что ей недостаточно «чаще улыбаться», она хочет вернуть былые позиции.

Несмотря на достаточную громкость события, мало кого удивило возвращение Косторной. Работа с Плющенко действительно не заладилась. Результаты некогда лучшей фигуристки становились хуже день ото дня. Поэтому срочно нужно было принимать какие-то меры.

Алёна Косторная Dmitry Golubovich/Global Look Press

У Трусовой была противоположная ситуация. Казалось, процесс работы с двукратным Олимпийским чемпионом доставляет Русской Ракете удовольствие. Более того, многие специалисты отмечали положительные изменения в фигуристке с приходом в новую группу. Конечно, звёзд с неба новоиспечённая ученица Плющенко не хватала. Однако бронза чемпионата страны и мира в контексте первого сезона с новым тренерским штабом воспринимались многими как достойное достижение.

Но несмотря на всё это, Трусова захотела вернуться. Сделала она это уже после турнира в Стокгольме. Двукратный олимпийский чемпион и Русская Ракета расстались на позитивной ноте, а уже через четыре месяца Саша приземлила пять (!) четверных прыжков на контрольных прокатах сборной России, а ещё через четыре месяца отобралась на Олимпиаду в Пекин. Камбэк оправдал себя, получается? Получается так.

Американские горки Туктамышевой

2021 год Елизавета Туктамышева наверняка запомнит на всю жизнь. В нём было место как сумасшедшим взлётам, так и болезненным падениям. Но обо всём по порядку.

Отобравшись на чемпионат мира в Стокгольме, ученица Алексея Мишина уже совершила подвиг. Мало кто мог поверить, что в 24 года с огромной оравой за спиной из молодых и успешных фигуристок можно оставаться конкурентоспособным, отбираться на большие международные турниры. Но Лиза смогла. Она приехала спустя шесть лет на большой международный старт и завоевала на нём серебро. Это был настоящий разрыв шаблонов.

Елизавета Туктамышева Maksim Konstantinov/Global Look Press

Затем начался новый сезон. Олимпийский. И на удивление многих фигуристка подошла к решающему сезону четырёхлетия в невероятной форме. Она брала медали на этапах Гран-при, обыгрывала учениц Тутберидзе, ставила личные рекорды. По ходу всего сезона подопечная Мишина считалась одной из главный претенденток на Олимпиаду. Она впервые была как никогда близка к Играм.

Но затем случились чемпионат России и роковое падение с тройного акселя в короткой программе. После первенства страны все будут ожесточённо обсуждать справедливость третьего места Щербаковой — многие считают, что оно должно было достаться Туктамышевой. Но если быть честным, Лиза сама себя лишила поездки в Пекин.

Прорыв Валиевой

Ещё два года назад, когда Камила Валиева каталась в юниорах, было очевидно, что фигуристка пошумит (как модно сейчас говорить) во взрослых соревнованиях. Впрочем, даже в самых смелых мечтах вряд ли кто-то мог предложить, что фигуристка проявит себя ТАК мощно.

Каждый старт Валиевой в этом сезоне сопровождался каким-нибудь новым мировым рекордом. Для понимания: она трижды по ходу сезона обновляла свои собственные рекорды. А в ноябре 2021 года фигуристка достигла сумасшедшего результата: она стала абсолютной рекордсменкой мира с наивысшим достижением в короткой программе (87,42), в произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Камила Валиева Сергей Булкин/NEWS.ru

Если бы результаты внутренних первенств учитывались, то Камила обновила бы и вышеперечисленные рекорды. Собственно, она ещё может это сделать. Впереди ещё чемпионат Европы и Олимпиада. Вопрос о том, кто станет победительницей этих турниров, давно закрыт. На сегодняшний день Камиле Валиевой нет равных в женской одиночке.

Новая Медведева

Евгения Медведева в 2021 году не выступала на соревнованиях, однако это обстоятельство не помешало ей стать не только одной из обсуждаемых фигуристок, но и одной из обсуждаемых медиаперсон года. Колоссальную роль в этом сыграл телепроект «Ледниковый период».

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала участницей нового сезона, а в напарники ей поставили известного блогера Даню Милохина. Сказать, что их тандем разорвал всё медиапространство — не сказать ничего. Полгода только и шли разговоры о нарядах, образах и поцелуях Жени и Дани.

Евгения Медведева, Даня Милохин Сергей Булкин/NEWS.ru

Результатом всей этой истории стало то, что двукратная чемпионка мира набрала бешеную популярность. У неё увеличилось количество подписчиков в Instagram, спонсоров, интервью в модных журналах. Фигуристка даже снялась в клипе Милохина и Баскова.

Таким образом, Женя постепенно стала превращаться из фигуристки в звезду шоу-бизнеса. И, кажется, ей такая роль очень даже нравится.