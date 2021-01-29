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Три биатлониста с ЧЕ пополнят сборную России на ЧМ

05:57, 31 января 2021 47
Лариса Куклина Лариса Куклина Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Состав сборной России по биатлону, которой в феврале предстоит выступать на чемпионате мира в словенской Поклюке, пополнят три спортсмена, выступающие сейчас на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй. Об этом рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

По его словам, помочь главной национальной команде смогут Евгений Гараничев, Карим Халили и Лариса Куклина.

Программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью её проведут, ротация точно будет, — цитирует Польховского пресс-служба СБР.

Главный биатлонный турнир сезона начнётся 10 февраля 2021 года со смешанной эстафеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР и с гимном IBU (Международный союз биатлонистов). Кроме того, полное название «Союз биатлонистов России» на турнире использовать запретили, допустили только сокращённый вариант — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо триколора РФ на флагштоке разместят модифицированный логотип СБР.

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