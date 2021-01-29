Три биатлониста с ЧЕ пополнят сборную России на ЧМ

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Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, зачем спортсмены натягивают колготки на коньки во время выступлений.

По её словам, это делается не только ради красоты — причин несколько. Это визуально удлиняет ноги. Да, всё-таки эстетике здесь место есть. Так что это не миф. Во-вторых, это не...