Тренер Жулин назвал небинарных фигуристов уродами

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о том, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде в Пекине. Жулинм заявил, что не хочет никак комментировать «этих уродов», передаёт «ВсёПроСпорт».

ЛеДюк ранее объявил, что не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам. Он выступает в паре с Эшли Кэйн-Гриббл.

Не хочу я этих уродов комментировать. Не хочу, не хочу, — заявил Жулин.

По словам тренера, раз спортсмен выступает в паре с женщиной, то он выходит на лёд как мужчина. Ведь изначально он был мужчиной, заявил Жулин.

Гендерный вопрос на ОИ впервые прозвучал в Токио — там выступал спортсмен-трансгендер от Новой Зеландии. Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Все три попытки она использовала неудачно. В первый раз она не смогла взять 120 кг. Затем решила поднять вес до 125 кг, однако и последующие попытки не принесли успеха.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что спорт, в котором будут участвовать трансгендеры, станет несправедливым. Накануне российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что в случае если на женские соревнования будут допущены сменившие пол мужчины, данный вид спорта перестанет существовать.