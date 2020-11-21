Тренер Туктамышевой оценил её победу на Гран-при России

Алексей Мишин, тренер чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, выигравшей московский этап Гран-при, прокомментировал победу подопечной.
Журналисты ожидали от него букета лестных слов о спортсменке, впервые за два года победившей в статусном турнире, но наставник был краток,
Гречневая каша сама себя хвалит. Так и напишите, — заявил Мишин.
На московском этапе Гран-при Туктамышева получила 223,39 балла (74,70 + 148,69), что принесло ей неожиданную победу.
В «уголке слёз и поцелуев» было не нервозно, я сделала всё, что могла, — сказала фигуристка после удачного проката произвольной программы.
Второе место на льду «Мегаспорта» завоевала Алёна Косторная, набравшая в сумме 220,78 балла (78,84+141,94), третьей финишировала ещё одна воспитанница Мишина — Анастасия Гулякова, получившая в сумме 199,03 балла (70,07+128,96). Её успех наставник также прокомментировал кратко.
Посмотрите, какая красавица! Её невозможно тренировать! — отметил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александра Трусова выдала худший прокат в своей карьере, провалив техническую часть программы. Звездой же вечера стала Елизавета Туктамышева, которая в итоге выиграла Гран-при России! NEWS.ru рассказывает о невероятной развязке в женских состязаниях в первом международном старте нового сезона.