Тренер по плаванию Ильин пожаловался на произвол полиции

Засуженный тренер России Александр Ильин заявил, что сотрудники полиции не предъявили ему ни одного документа, который говорил бы о необходимости надевать маску. Подобное поведение сотрудников правоохранительных органов является незаконным, считает специалист. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакамливают. Этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать. По закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют с граждан, — сказал Ильин.

22 ноября заслуженного тренера России по плаванию жёстко задержали за нежелание надевать маску в аэропорту «Пулково». Сегодня, 25 ноября, тренер был выгнан из зала суда за очередной отказ использовать средство индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Журова выразила сомнение, что полицейские безосновательно задержали заслуженного тренера по плаванию Александра Ильина в аэропорту Санкт-Петербурга. Как сказала депутат Государственной думы РФ «Газете.Ru», находившийся без маски специалист мог заразить других пассажиров.