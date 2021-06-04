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Тренер белорусских самбистов: NEXTA призывала уничтожать семьи ОМОНа

13:23, 04 июня 2021
Фото: Архив ФСБ

Главный тренер сборной Белоруссии по спортивному самбо Юрий Рыбак в интервью NEWS.ru рассказал о влиянии издания NEXTA на ситуацию в стране.

В этой NЕХТА писали и призывали людей просто уничтожать семьи сотрудников, имущество — это нормально? В беременных женщин бросали взрыв-пакеты, поджигали двери. Почему такое никто не пишут? — задаётся вопросос Рыбак.

По его словам, никто не освещал, что сотрудники ОМОНа круглосуточно охраняли свои дома. Игнорировалось, что «NЕХТА призывала к насилию».

Ранее задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал свою вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в прошлом году.

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