Тренер белорусских самбистов: NEXTA призывала уничтожать семьи ОМОНа

Главный тренер сборной Белоруссии по спортивному самбо Юрий Рыбак в интервью NEWS.ru рассказал о влиянии издания NEXTA на ситуацию в стране.
В этой NЕХТА писали и призывали людей просто уничтожать семьи сотрудников, имущество — это нормально? В беременных женщин бросали взрыв-пакеты, поджигали двери. Почему такое никто не пишут? — задаётся вопросос Рыбак.
По его словам, никто не освещал, что сотрудники ОМОНа круглосуточно охраняли свои дома. Игнорировалось, что «NЕХТА призывала к насилию».
Ранее задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал свою вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в прошлом году.