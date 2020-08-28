Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке съехать с 30-метровой мегарампы

https://static.news.ru/photo/2f5f8034-e91e-11ea-b56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Легендарный Тони Хоук поделился опытом с 12-летней профессиональной скейтбордисткой Скай Браун, которая уже является обладательницей бронзы чемпионата мира и первой девушкой, исполнившей трюк frontside 540 на соревнованиях X Games.

Этим летом спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх, став самой молодой участницей сборной Великобритании в истории, однако пандемия коронавируса нарушила планы. Тогда Браун поставила себе новую цель — съехать с 30-метровой мегарамы. Помочь ей в этом она попросила 52-летнего Хоука.

Скейтбордист не раз хвалил девочку, отмечая её невероятный потенциал и обладание всеми необходимыми качествами, чтобы стать лучшим скейтером. Поэтому он сразу согласился помочь ей.

Мегарампа состоит из крутого спуска для разгона и трамплина для прыжка. Хоук поделился видео с первой попыткой Браун. Видно, что она очень волнуется, а скейтер говорит подбадривает словами «ты справишься». В итоге девочке с первой попытки удалось преодолеть препятствие, однако не получилось приземлиться на скейт. Третья попытка прошла успешно.

I got a request from Sky Brown to help her learn @elliotsloan âs âMegaâ ramp. I hadnât done it for a few years so it was a good excuse to relearn while helping her. Hereâs the video I shot of her first & THIRD attempts (there was an airbag below)

Full edit: https://t.co/L6Tg6IkxVG pic.twitter.com/mWcVB8ls3b — Tony Hawk (@tonyhawk) August 26, 2020

В своём Instagram скейтбордистка рассказала, что съезд с мегарампы стал важным шагом для неё. В полной версии видео Тони Хоук можно увидеть, как Хоук съезжает с рампы со словами «старик едет».

Как писал NEWS.ru, ранее Тони Хоук рассказал, что начал получать в свой адрес много критики за то, что стал заключать контракты с крупными компаниями, когда приобрёл популярность.