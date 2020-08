Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке съехать с 30-метровой мегарампы

Этим летом спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх, став самой молодой участницей сборной Великобритании в истории, однако пандемия коронавируса нарушила планы. Тогда Браун поставила себе новую цель — съехать с 30-метровой мегарамы. Помочь ей в этом она попросила 52-летнего Хоука.

Скейтбордист не раз хвалил девочку, отмечая её невероятный потенциал и обладание всеми необходимыми качествами, чтобы стать лучшим скейтером. Поэтому он сразу согласился помочь ей.

Мегарампа состоит из крутого спуска для разгона и трамплина для прыжка. Хоук поделился видео с первой попыткой Браун. Видно, что она очень волнуется, а скейтер говорит подбадривает словами «ты справишься». В итоге девочке с первой попытки удалось преодолеть препятствие, однако не получилось приземлиться на скейт. Третья попытка прошла успешно.