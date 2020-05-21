Скейтбордист Тони Хоук рассказал о критике в свой адрес за рекламу

https://static.news.ru/photo/d99d826e-9b60-11ea-a09a-fa163e074e61_660.jpg Тони Хоук Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto/Global Look Press

Американский скейтбордист Тони Хоук и продюсер серии видеоигр Tony Hawk's Pro Skater рассказал, что начал получать в своей адрес много критики за то, что стал заключать контракты с крупными компаниями, когда приобрёл популярность.

Хоук стал гостем подкаста комика Джо Рогана, во время которого рассказал свою историю успеха. Он напомнил, что стал профессиональным спортсменом, когда ему было 14 лет. Запись беседы опубликована на YouTube-канале Рогана.

В те дни скейтбординг не был чем-то особо серьёзным. В 90-е появились X-Games, и как вдруг я стал стал узнаваем, не мейнстримовым, но движущимся в эту сторону. И когда вышла наша видеоигр, все сказали: «Ой, да ты просто продался», — сказал Хоук.

Он заявил, что когда стал сотрудничать с брендами Jeep, McDonald's и for Doritos, ему по новой начали говорить о его продажности. Скейтбордист отметил, что ел в McDonald's и до того, как стал популярным, поэтому контракты никак не говорят о том, что он изменил своим ценностям.

Ранее гостем подкаста Джо Рогана стал американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск. Во время эфира он объяснил, как читается имя его сына от Клэр Буше, известной как певица Граймс. Пара назвала ребёнка X Æ A-12, писал NEWS.ru.