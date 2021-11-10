«Теряем своих детей»: Тарасова о переходе фигуриста из России в сборную США

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход российского спортсмена Артура Дмитриева в состав национальной команды США. Она пожелала ему удачи и назвала это логичным решением. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи и чтобы у него всё получилось! — сказала Тарасова.

Помимо прочего, она назвала логичным решением российского фигуриста перейти в национальную команду США.

Дмитриев выступает в мужском одиночном фигурном катании. Он является победителем таких турниров, как Ice Challenge в Граце, Sarajevo Open и Volvo Cup. В сезоне-2015/16 фигурист одержал победу в финале Кубка России.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась мнением о решении российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить карьеру в национальной команде США. Известная в прошлом спортсменка сказала, что это может быть обусловлено недостатком доверия со стороны федерации.