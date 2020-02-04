https://static.news.ru/photo/eed80f6e-4750-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Олимпийская чемпионка и мать двух дочерей 44-летняя Татьяна Навка похвасталась достижениями в йоге. Она начала заниматься недавно, но уже демонстрирует шикарную растяжку.

Спортсменка показала асану, которая укрепляет мышцы ног, развивает правильную осанку, улучшает работу вестибулярного аппарата.

Желаю всем удачи и прекрасной трудовой недели, — написала Навка в своём Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его жена Татьяна Навка была сильно занята подготовкой нового ледового шоу «Спящая красавица», поэтому в последний месяц он не видел свою супругу.