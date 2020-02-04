Олимпийская чемпионка и мать двух дочерей 44-летняя Татьяна Навка похвасталась достижениями в йоге. Она начала заниматься недавно, но уже демонстрирует шикарную растяжку.
Спортсменка показала асану, которая укрепляет мышцы ног, развивает правильную осанку, улучшает работу вестибулярного аппарата.
Желаю всем удачи и прекрасной трудовой недели, — написала Навка в своём Instagram.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его жена Татьяна Навка была сильно занята подготовкой нового ледового шоу «Спящая красавица», поэтому в последний месяц он не видел свою супругу.
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