Тарасова поддержала идею добавлять Туктамышевой баллы за возраст

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала предложение своего коллеги, известного в прошлом фигуриста, а ныне наставника Александра Жулина. Ранее специалист предложил начислять спортсменкам дополнительные баллы за возраст.

Полностью поддерживаю Александра Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст. Интересное предложение! Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеры — это правильно, — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она отметила, что пока сложно сказать о возможности реализации предложения. Тем не менее идею Тарасова считает интересной и хотела бы понаблюдать за подобными изменениями.

Предложение Жулина сводится к тому, чтобы премировать более возрастных спортсменок дополнительными баллами. В частности, речь зашла об Елизавете Туктамышевой. В декабре спортсменке исполнится 25 лет, что не мешает ей на равных конкурировать с воспитанницами Этери Тутберидзе. И это при том, что те значительно моложе неё.