Сёстры Аверины тремя словами описали Винер-Усманову

Серебряная медалистка летних Олимпийских игр по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина охарактеризовала словами «справедливая, мудрая и великая» главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову. Об этом спортсменка заявила РИА Новости. При этом её сестра, пятикратная чемпионка мира Арина Аверина, призналась, что ей было очень трудно уместить всё в три слова.

Скажу так: любящая, мудрая, заботливая, — сказала Арина Аверина.

Она также рассказала, как Винер-Усманова посоветовала ей больше верить в собственные силы. По словам Арины Авериной, разговор с главой ВФХГ состоялся на прошедшем чемпионате мира.

Мы с ней долго стояли в обнимку, она много всего говорила. И перед последними выходами в многоборье сказала: «Поверь в себя, я в тебя верю. И бог поможет!» В определённый момент эти слова могут совершенно по-новому ощущаться, — добавила Аверина.

На чемпионате мира 2021 года в Китакюсю Арина Аверина завоевала пять медалей — одну золотую, две серебряные и две бронзовые. На счету её сестры Дины шесть наград, пять из которых высшего достоинства. Серебряная медалистка Олимпиады показала второй результат в упражнении с лентой.

Ранее стало известно, что российская сторона не сможет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Россия не успела вовремя собрать необходимые документы. На Играх Дина Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам.