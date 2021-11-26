Россия не будет оспаривать серебряную медаль Дины Авериной на Олимпиаде

Российская сторона не сможет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года. Россия не успела вовремя собрать документы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Наша спортсменка Дина Аверина тогда уступила первое место израильтянке Линой Ашрам.

Разбирательство в CAS станет невозможным из-за юридической ошибки, допущенной российской стороной. Дело в том, что Россия не успела вовремя собрать документы и опоздала с подачей иска.

На Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье. Предпочтение судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, не смотря на то, что она уронила предмет во время выступления. Это породило обвинения судей в предвзятости по отношению к российской спортсменке. В частности президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала полным крахом и позором судейство на Играх. Тогда сообщалось, что Россия будет оспаривать судейство.

Президент России Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».

Ранее сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в медальном зачёте чемпионата мира. Он завершился 31 октября в японском Китакюсю. В финале личного многоборья Аверина побила рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике, завоевав 18-ю золотую награду в своей карьере.