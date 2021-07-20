Свищёв высказался об изменении девиза Олимпиады

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв отреагировал на изменение Олимпийского девиза. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — «Citius, altius, fortius — communis»).

Ничего страшного нет. Всё в духе времени. Конечно, мы любим всё старое, классическое. Раньше было три основных слова. Но с 1896 года прошло уже очень много лет. Тогда не было двигателей, практически не было света. Жизнь идёт вперёд, спорт меняется, появляются новые дисциплины, технологии как в повседневной жизни, так и в спорте, — сказал Свищёв корреспонденту NEWS.ru.

Однако он отметил, что вместе с полезными и приятными вещами приходится сталкиваться и с негативом. Например, с допингом, расизмом и пандемией.

Но приходят и неприятные вещи, такие как допинг, пандемия, проблемы с расизмом и другие. С подобным необходимо бороться вместе, потому что если всё делать в одиночку, то хорошего результата не добиться. Так что переживать от небольшого видоизменения девиза не надо. Необходимо поддержать инициативу МОК и соответствовать новому слогану, — заключил он.

Ранее сообщалось, что прежний девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее» («Citius, altius, fortius»). Эта фраза была утверждена ещё в 1894 году и с того времени не менялась.