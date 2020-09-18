Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени

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Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух считает, что у тренера Этери Тутберидзе создана эксклюзивная система подготовки спортсменов. И возвращение к ней Евгении Медведевой — подтверждение тому, что фигуристки потом уже не могут работать в другой системе.

У Этери Георгиевны своя эксклюзивная система подготовки. Она собирает талантливых, растит их, они выступают. Но давайте смотреть правде в глаза — спортсмены, которые выходят из этой системы, не могут работать...