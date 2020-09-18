Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени

Ханты-мансийский биатлонист Семён Сучилов одержал победу на летнем чемпионате России по биатлону. С двумя промахами он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 28 секунд.
Серебряную медаль, также с двумя минутами штрафа, завоевал проигравший лидеру 39,3 секунды москвич Матвей Елисеев. Замкнул тройку лучших Игорь Малиновский, представляющий Омскую область и Камчатский край (0 промахов, +57,4).
Лидер сборной России Александр Логинов не принял участия в гонке из-за обострения травмы локтя.
Как сообщал NEWS.ru, победительницей индивидуальной гонки на 15 км у женщин стала тюменская биатлонистка Виктория Сливко.
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