Струсила: ученица Плющенко могла одним прыжком «уничтожить» Тутберидзе

На втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который стартовал в Москве 10 октября, произошло первое официальное столкновение самых непримиримых на данный момент тренерских школ — Тутберидзе и Плющенко. Первый раунд битвы завершился с отрывом в пользу Этери Георгиевны. Правда, новоиспечённая фигуристка «Ангелов Плющенко» Александра Трусова могла преподнести своему бывшему тренерскому штабу сюрприз. Что именно у неё не получилось и как болельщики отреагировали на судейство на московском этапе Кубка России, рассказывает NEWS.ru.

За несколько часов до старта появились интересные новости. Александра Трусова приземлила тройной аксель во время тренировки перед короткой программой. Правда, на прогоне перед выступлением прыжок был сорван, но это обстоятельство нисколько не повлияло на значимость момента. Дело в том, что в последний раз фигуристка исполняла тройной аксель почти год назад: одна единственная официальная попытка была предпринята в финале Гран-при, которая, впрочем, не увенчалась успехом, и ещё было несколько более удачных проб на тренировках.

Всем давно известно, что для «королевы квадов» тройной аксель является, наверное, одним из самых сложных прыжков. Также как известно то, что спортсменка, которая ещё в ноябре прошлого года выучила этот прыжок, очень хотела почаще использовать его на официальных соревнованиях, но бывший тренерский штаб не позволял, что очень огорчало фигуристку. В новом же тренерском штабе с запретами проблем нет. Уже на первом официальном старте они включили прыжок в короткую программу, чем взбудоражили общественность. Удачная попытка на тренировке не только гарантировала присутствие сверхсложного элемента в самой программе, но и вселяла надежду, что на этот раз фигуристке удастся приземлить аксель в три оборота на официальном старте. Исполни Трусова этот прыжок чисто на Кубке России, это бы стало своеобразной победой (вне зависимости от того, как в итоге распределились бы места) как для штаба Плющенко, так для самой фигуристки. Что-то подсказывает, что у неё личных счётов с бывшим тренерским штабом не меньше.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Но в итоге личные счёты свести не удалось. Даже несмотря на отличное исполнение прыжка непосредственно на разминке, во время самого проката он был приземлён на две ноги. Почему-то возникло ощущение, что Трусова в самый последний момент струсила. У неё было абсолютно всё, чтобы на этот раз чисто исполнить данный прыжок. Но в любом случае это была очень близкая попытка. Что касается остальных элементов, то по ним вопросов нет. Как тройной флипп, так и каскад тройной лутц-тройной тулуп были выполнены отлично. Правда, судьи решили иначе. Они вычли фигуристке баллы за спорное ребро, хотя на первый взгляд прыжок казался чистым. Так считает и Плющенко.

Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает! — написал Плющенко в Instagram.

В итоге за короткую программу фигуристка получила 75,77 балла.

Ещё одной фигуристкой, представляющей школу Плющенко на московском этапе, была Станислава Константинова. Прокат спортсменки, которую ведёт Александр Волков, обошёлся без падений, но было множество недокрутов, которые впоследствии повлияли на оценку выступления. Константинова за короткую программу получила 67,1 балла, но не все остались этим довольны. Публика встретила оценки выкриками «Судью на мыло!».

И пока фигуристки одного блока негодовали из-за судейства, представители команды Тутберидзе поражали публику красотой на льду. В Москве блок тренера представляли две спортсменки — Дарья Усачёва и Камила Валиева, обе действующие юниорки.

Камила Валиева Сергей Булкин/NEWS.ru

Первой на льду появилась Усачёва. Мало того, что фигуристка без каких-либо проблем исполнила все прыжки, так ещё и за непрыжкововые элементы получила оценку четвёртого уровня. Итоговая сумма составила 80,39 балла. Впрочем, публика и эту оценку встретила неоднозначно. Многим показалось, что баллы были завышены.

О выступлении Валиевой даже не хочется много говорить. Это просто нужно видеть своими глазами. Все прыжки — тройной флипп, двойной аксель, каскад тройной лутц-тройной тулуп — были выполнены превосходно. Ну а что касается вращений — то в этом показателе Валиевой без преувеличения нет равных. Судьи были настолько поражены выступлением 14-летней фигуристки, что чуть было не позволили ей установить мировой рекорду — спортсменке не хватило 0,35 балла. Хоть в итоге этот мировой рекорд не был бы официально засчитан (турниры уровня Кубка России не дают возможность официально зарегистрировать мировой рекорд), но самой фигуристке и её тренерскому штабу явно было бы приятно. Впрочем, если она продолжит и дальше выступать в таком же духе, то и это достижение не за горами.

Несмотря на возможные судейские неточности, фигуристки Тутберидзе выглядели лучше. Посмотрим, как сложатся дела на произвольной программе. Её спортсменки покажут завтра, 11 октября.