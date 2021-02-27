«Статуя Свободы»: как Туктамышева завоевала путёвку на чемпионат мира

Первый соревновательный день финала Кубка России показал, что единственным реальным претендентом на последнюю путёвку в Стокгольм на чемпионат мира в женских соревнованиях является Елизавета Туктамышева. Свой статус фигуристка подтвердила, почти безошибочно исполнив произвольную программу. Алёна Косторная хоть и справилась со своим номером во втором соревновательном дне, но этого всё равно не хватило для того, чтобы приблизиться к Лизе. О развязке в вопросе последней квоты и неожиданном перформансе Майи Хромых — в отчёте NEWS.ru с женских выступлений в финале Кубка России.

Борьба одной фигуристки

Начнём своё повествование с тех фигуристок, которые вели соперничество за поездку в Стокгольм.

После короткой программы Алёны Косторной была велика вероятность, что фигуристка вообще снимется с турнира. И дело не только в словах Евгения Плющенко, который после КП не исключил подобный сценарий развития событий, но и в утренней тренировке. Алёна Косторная еле дышала после прогона, и в какой-то момент возникло ощущение, что снятия не миновать. Однако в итоге действующая чемпионка Европы и её тренерский штаб приняли решение довести дело до конца. И сделали правильно.

Свою новую произвольную программу, которую фигуристке поставили всего несколько месяцев назад, Алёна смогла откатать без грубых ошибок. Несколько слов о самом номере. Если неожиданная смена КП была воспринята неоднозначно, так как прежний номер под Билли Айлиш не вызывал каких-то сильных нареканий, то старая произвольная «Ромео и Джульетта» имела обратный эффект. Понятное дело, что частая смена программ не лучший показатель. Однако новая произвольная под нарезку композиций итальянца Луки Д’Альберто очень подходит Алёне. Осталось теперь только обкатать этот номер.

Алёна Косторная Владимир Песня/РИА Новости

Что же касается содержания, то, естественно, оно далеко от совершенства. Тройных акселей по-прежнему нет, былая лёгкость тоже куда-то пропала. Однако номер удалось докатать до конца и без падений — это уже хороший знак. Кстати, как дополнительный позитивный момент можно отметить пролётность прыжков Косторной. Она до сих пор исполняет их чуть ли не на половину льда. Выглядит это очень эффектно.

Суммарная оценка после почти чисто исполненной произвольной программы составила чуть больше 210 баллов. С таким невысоким результатом она могла рассчитывать только на совсем провальное выступление в исполнении Туктамышевой. Но Лиза подобный подарок Алёне не преподнесла.

Свой произвольный номер она откатала почти безошибочно, при этом исполнив вначале два тройных акселя. Первый, который шёл в каскаде, приземлила чисто, на втором была помарка на выезде. Вся остальная программа сделана на одном дыхании — легко, танцующе и непринуждённо. Фигуристка настолько поймала эйфорию от происходящего, что сорвала вращение в самом конце программы. Но эта глупая ошибка совсем не испортила общее впечатление. Лиза сегодня была на высоте, и теперь никто не сомневается в том, что именно она поедет на чемпионат мира.

Елизавета Туктамышева Владимир Песня/РИА Новости

Ну и напоследок. Яркий комментарий в адрес своей ученицы от Профессора Алексея Мишина.

Она стоик, о котором написал Теодор Драйзер. Есть спортсмены, которые прошли жизнь, не оставив на себе негатива, чего-то отрицательного, не очень доброго. Вряд ли найдётся человек, который скажет о ней что-то недоброжелательное. Она является сейчас статуей Свободы для девушек за 20. Статуей свободы, которая освещает путь в фигурное катание. Думаю, она отобралась на чемпионат мира, — сказал Мишин журналистам.

Что ж, в этом финале Кубка России за путёвку на чемпионат мира боролась только Лиза Туктамышева. Алёна же боролась лишь сама с собой. Пожелаем действующей чемпионке Европы, чтобы эта борьба не заканчивалась.

Девочки Тутберидзе снова на высоте

Пьедестал почёта ожидаемо оккупировали ученицы Тутберидзе. Впрочем, группа именитого тренера всё-таки смогла преподнести сюрприз. На удивление многих, главной звездой вечера стала Майя Хромых. Юная фигуристка Этери, которая на протяжении всего сезона не отличалась стабильным катанием, выдала суперпрокат, в котором чисто исполнила два четверных прыжка — тулуп и сальхов.

Майя Хромых Владимир Песня/РИА Новости

Весь сезон (а то и больше) Майя билась с этими прыжками и наконец, под занавес соревновательного года, выдала два чистейших элемента ультра-си. Они-то и вывели Хромых на итоговую вторую строчку, позволив обогнать в турнирной таблице «мисс железные нервы» Дарью Усачёву. Но места в данной ситуации совсем не важны.

Кажется, у нас прорисовывается новое острое соперничество в группе Тутберидзе. До сегодняшнего дня главной примой среди вчерашних юниорок Этери считалась Камила Валиева. Теперь Хромых при условии, что она наберётся стабильности, может бросить вызов даже вице-чемпионке России.

К слову, в произвольной программе на финале КР Валиева сорвала два элемента. Она впервые в этом сезоне пошла на четверной сальхов в рамках официальных соревнований — падение, а затем не смогла устоять на четвертном тулупе. Таким образом, отставание Хромых от Валиевой составило чуть больше двух баллов. Кто бы мог подумать!

Кажется, в олимпийском сезоне нас ждёт жара.