https://static.news.ru/photo/850b534a-360f-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сборная России/twitter.com

Стали известны соперники мужской и женской сборной России по волейболу на групповом этапе Олимпийских игр, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио (Япония).

«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силы, — сообщает пресс-служба национальной команды на своей странице в Twitter.

«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силы



Состав групп на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 9 августа в Токио #RusVolleyTeam pic.twitter.com/O9VUqTqkNJ — Сборная России (@RusVolleyTeam) 13 января 2020 г.

Тем временем российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали первыми в соревнованиях танцевальных пар на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в Лозанне (Швейцария), завоевав 164,64 балла, ранее писал NEWS.ru.