Фото: Сборная России/twitter.com

Стали известны соперники мужской и женской сборной России по волейболу на групповом этапе Олимпийских игр, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио (Япония).

«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силы, — сообщает пресс-служба национальной команды на своей странице в Twitter.

Тем временем российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали первыми в соревнованиях танцевальных пар на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в Лозанне (Швейцария), завоевав 164,64 балла, ранее писал NEWS.ru.

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