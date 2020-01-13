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Данил Шипицин
Стали известны соперники мужской и женской сборной России по волейболу на групповом этапе Олимпийских игр, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио (Япония).
«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силы, — сообщает пресс-служба национальной команды на своей странице в Twitter.
«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силы, — сообщает пресс-служба национальной команды на своей странице в Twitter.
«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силыСостав групп на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 9 августа в Токио#RusVolleyTeam pic.twitter.com/O9VUqTqkNJ— Сборная России (@RusVolleyTeam) 13 января 2020 г.
«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силыСостав групп на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 9 августа в Токио#RusVolleyTeam pic.twitter.com/O9VUqTqkNJ
Тем временем российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали первыми в соревнованиях танцевальных пар на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в Лозанне (Швейцария), завоевав 164,64 балла, ранее писал NEWS.ru.
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Японский конькобежец Мотонага Арито стал победителем юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, на дистанции 1500 метров с результатом 1 минута 52,24 секунды.
Серебряным призёром стал россиянин Павел Таран (1.53,74), бронзовым — американец Джонатан Тобон (1.55,67).
Среди девушек на этой же дистанции первенствовала голландка Мирте де Боер (2.10,44). Лучшая из россиянок Александра Рутковская...
Стали известны соперники российских сборных по волейболу на ОИ