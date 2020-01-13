https://static.news.ru/photo/d7cf60dc-3608-11ea-9f76-fa163e074e61_660.jpg Ирина Хавронина и Дарио Чиризано Фото: Jed Leicester For Ois/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали первыми в соревнованиях танцевальных пар на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в Лозанне (Швейцария), завоевав 164,64 балла.

Серебро досталось другим россиянам Софье Тютюниной и Александру Шустицкому, в активе которых 159,15 баллов.

Тройку лидеров замкнула пара из США Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен (152,43).

На данный момент российские спортсмены лидируют в турнирном зачёте, в активе восемь наград: четыре золота, три серебра и одна бронзовая медаль.

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