https://static.news.ru/photo/f18d61b2-350f-11ea-8e0e-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф Алексей Железняков работает с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе уже 12 лет. По его словам, она лишь создаёт впечатление холодного человека, на самом же деле за сильным характером скрывается ранимая и чуткая женщина.

Многие думают, что она жестокий и холодный человек. Тренер создаёт такое впечатление о себе. Когда смотришь на неё по телевизору, кажется, что это Снежная королева, — рассказал «БИЗНЕС Online» Железняков.

По его словам, Тутберидзе просто очень хорошо умеет сдерживать себя и за сильным характером скрывается очень ранимая женщина, «живой человек с настоящей душой».

Она сдерживает себя ради своих спортсменов. В Тутберидзе они видят уверенность и за ней — как за каменной стеной, — добавил хореограф.

Он уверен, что когда тренера «колбасит», это моментально передаётся спортсменам. Но тренерская непоколебимость приходит только со временем и с опытом.

Как писал NEWS.ru, Этери Тутберидзе назвала мифом слухи о своей жёсткости по отношению к своим подопечным. По итогам чемпионата России, который прошёл в Красноярске с 24 по 29 декабря, трое учениц 45-летнего тренера стали обладателями медалей. Первое место заняла Анна Щербакова, которая набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. На второй позиции расположилась Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34).