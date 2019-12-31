https://static.news.ru/photo/82ac5a7c-2bc9-11ea-9538-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала мифом слухи о своей жёсткости по отношению к своим подопечным.

Нет, это миф, я не строгая, правда. Я могу словами наказать, не надо руками, не надо действием, — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

По итогам чемпионата России, который прошёл в Красноярске с 24 по 29 декабря, трое учениц 45-летнего тренера стали обладателями медалей. Первое место заняла Анна Щербакова, которая набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. На второй позиции расположилась Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34).

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила город, который примет чемпионат России в 2020 году, ранее писал NEWS.ru.