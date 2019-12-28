https://static.news.ru/photo/856131ca-2af7-11ea-a70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила город, который примет чемпионат России в 2020 году.

Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря, — цитирует генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС .

Челябинск уже принимал чемпионат России по фигурному катанию дважды: в 1993 и 2016 годах.

Последние соревнования прошли в Красноярске с 24 по 29 декабря 2019 года. Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на турнире, ранее писал NEWS.ru.