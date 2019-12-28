Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила город, который примет чемпионат России в 2020 году.
Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря, — цитирует генерального директора ФФККР Александра Когана
ТАСС.
Челябинск уже принимал чемпионат России по фигурному катанию дважды: в 1993 и 2016 годах.
Последние соревнования прошли в Красноярске с 24 по 29 декабря 2019 года. Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на турнире, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен