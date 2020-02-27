https://static.news.ru/photo/6cc83042-58e6-11ea-ba25-fa163e074e61_660.jpg Виктория Сливко Фото: Rolf Simeon/imago sportfotodienst/Global Look Press

Второй день чемпионата Европы по биатлону подарит любителям этого вида спорта две смешанные эстафеты. Россию в них представят шесть спортсменов, в число которых не попал Матвей Елисеев, занимающий 15-е место в зачёте Кубка мира.

Первым стартом 27 февраля станет сингл-микст. От сборной России его побегут Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Начало — в 14:00.

Три часа спустя будет дан старт смешанной эстафете. В данной дисциплине Россию представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская биатлонистка Евгения Павлова стала обладательницей золотой медали в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Минске. В дебюте новой дисциплины на континентальном первенстве она без ошибок прошла все четыре огневых рубежа с результатом 16.31,8 секунды и опередила на 2,8 секунды серебряного призёра украинку Елену Пидгрушную. Виктория Сливко финишировала девятой с отставанием от лидера в 25,4 секунды, а Ульяна Кайшева — 11-й, +38,6.