Спасение от русалок: двенадцатый день Олимпиады мог закончиться грустно

Пожалуй, двенадцатый день Олимпиады в Токио выдался для России не самым удачным в плане результатов. Мы завоевали только одну медаль. Благо она оказалась золотой. Российские синхронистки в очередной раз продемонстрировали всему миру свою мощь. О единственной победе дня и других немаловажных событиях — в нашем материале.

Первый пошёл

Начало очередного дня на Играх выдалось совсем грустным. Впервые в составе команды России был выявлен положительный тест на коронавирус. Не повезло каратистке Анне Чернышёвой. Оба теста спортсменки оказались положительными.

Анна Чернышёва instagram.com/anna__chernysheva_

Из-за этого обстоятельства Чернышёва лишилась возможности выступить на соревнованиях в Токио. А сборная России, в свою очередь, лишилась единственной спортсменки в этом виде спорта на Олимпиаде.

Как там команды?

Ещё несколько дней назад мы с восторгом отмечали игру наших волейболисток. Разгром Аргентины, вытащенный матч с соперницами из Китая, уверенная победа над американками. После таких прорывов казалось, что девчонки на кураже продлят свою победную серию, но не случилось.

Проигранный турчанкам матч в последнем туре группового этапа привёл в итоге к тому, что мы в четвертьфинале турнира столкнулись с сильными бразильянками. Собственно, на этом всё и закончилось.

Нужно отметить, что начали матч подопечные Серджо Бузато прилично. Выиграли первый сет, вырвались вперёд во втором, но потом игра совсем повалилась из рук. Этим, естественно, воспользовались бразильянки. В итоге матч закончился в пользу латиноамериканок со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).

После громкой победы женской сборной России по волейболу над американками у многих наверняка появилась осторожная надежда на медали. Но после матча против команды Бразилии всё вернулось на круги своя. Эх.

Что касается гандболисток, то эти девчонки пока держат удар. В четвертьфинальном матче была обыграна команда Черногории со счётом 32:36. Эта победа далась непросто нашей команде, хотя бы по той причине, что ради четвертьфинального матча нашим спортсменкам пришлось вставать в 05:50. Один из лидеров сборной Владлена Бобровникова рассказала, как непросто дался девочкам этот эксперимент.

Это была просто катастрофа! Вчера с девчонками думали, как же нам лечь в 10? Как постараться заснуть? В общем, уже в 9 часов были в кроватях и выключили свет, к 10 заснули. Но вообще, подъем в 05:50 — это практически нереально. Я так рано играла разве что детстве, когда мне было 13 лет, — сказала Бобровникова.

В полуфинале сборную России ждёт команда Норвегии. Держим кулачки!

Борцы подкачали

За последние несколько лет мы привыкли к тому, что российские борцы на Олимпийских играх собирают чуть ли не все золотые медали. На Играх Токио приятная традиция как будто прервалась (по крайней мере, пока). Сначала дзюдоисты ограничились только бронзами, теперь представители других боевых искусств отдают свои медали соперникам.

Так, сегодня российский борец греко-римского стиля Артём Сурков потерпел поражение от египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда в схватке за бронзу в весовой категории до 67 кг. А затем соотечественника поддержала Любовь Овчарова, выступающая в вольной борьбе. Призёр чемпионата мира досрочно проиграла в схватке за бронзовую медаль болгарке Тайбе Юсейн.

Артём Сурков Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Впрочем, раньше времени расстраиваться тоже не стоит. Уже скоро нас ждут ещё противостояния мужчин-вольников. И там мы смело можем рассчитывать на золотые медали.

Невероятные русалки

Ещё на предварительных соревнованиях, когда наши прославленные синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко показали высокий балл и заняли уверенное первое место, было понятно, что конкурировать с ними снова будет невозможно (ладно, чего лукавить, это было понятно даже до предварительных стартов).

Всё так и сложилось. Девчонки вышли к бассейну в своих ярко-зелёных купальниках и сделали всё по красоте. По итогу выступлений спортсменки заработали 98,8000 балла — безоговорочное золото Олимпиады.

И как бы WADA и все остальные ни пытались поколебать дух наших русалок: заставили заменить купальники из-за «русских» медведей на них в самый последний раз, включили не ту музыку прямо во время соревнований (это происходит не в первый раз), их не сломило ничто. Они вышли и показали всем, кто номер один в синхронном плавании.

Теперь нас ждут соревнования в командном турнире. Там тоже не останемся без медалей.