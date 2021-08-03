Соскучились по золоту? В среду вернутся синхронистки

В среду олимпийская программа наиболее скромная, особенно, что касается перспектив российских спортсменов, однако у нас есть настоящая жемчужина — выступление дуэта синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. От них, кроме золота, мы уже 20 лет ничего не ждём.

Русские русалки уже показали класс

О том, насколько готовы возможно будущая пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и её не менее эффектная тёзка Колесниченко, любители синхронного плавания смогли убедиться уже 2 августа, когда россиянки выиграли предварительные соревнования. Небольшое беспокойство вызвал высокий балл китайских соперниц, которые уже много лет наступают на пятки нашим девушкам, но пока ещё значительно уступают в сложности. Даже привычные проблемы с музыкой и запрет на купальники с медведями, как символом России, не должны помешать российской победе. Ромашина и Колесниченко выше всех на голову, что завтра в очередной раз и докажут.

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина Akihiro Sugimoto/AFLO/Global Look Press

Будет ли медаль в женской борьбе

Пока в борьбу ещё не вступила российская дрим-тим «вольников», где в составе три дагестанских и три осетинских богатыря, женская и классическая часть нашей борцовской семьи полюбила больше бронзовые награды. Чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата мира Любовь Овчарова может стать первой медалисткой в борьбе на этих Играх среди россиянок. Шведка Хенна Юханссон, чьи лучшие успехи остались в первой половине 10-х, ей по зубам, а вот с экс-чемпионкой мира болгаркой Тайбе Юсейн придётся повозиться. Там шансы на успех будут равны, а Любови нужно выиграть обе схватки. Всё дело в том, что она уже в первом круге попала под грозную японку Юкако Каваи.

Сурков утешится бронзой

Трёхкратный чемпион Европы и чемпион мира Артём Сурков не за бронзовой медалью ехал в Токио. Но правила, судьба и расклад сыграли так, что побороться за золото ему не удастся. Артём не использовал две попытки провести приём из партера против украинца азербайджанского происхождения Парвиза Насибова, а потому уступил ему по последнему действию. Правила не бесспорны, но одинаковы для всех. Зато в утешительном турнире у него есть все шансы на успех. Сначала нужно одолеть не хватающего звёзд с неба датчанина Фредрика Бьеррехюйса, а затем будет уже испытание посерьёзнее в лице египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда. Но и этот соперник Артёму по зубам.

Парвиз Насибов и Артём Сурков Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Момент истины для гандболисток и волейболисток

В игровых видах спорта две российские женские команды ждут первые матчи плей-офф, от которых зависят их медальные шансы. Если гандболистки после победы над Испанией в последнем матче группового турнира всё же улучшили свои медальные шансы и должны проходить черногорок без особых проблем, то волейболистки усложнили себе жизнь до предела. Выиграй подопечные Серджио Бузатто у турчанок в последнем матче группового турнира, они бы заняли первое место в группе и открыли бы себе дорогу к полуфиналу. Теперь путь к медалям у Гончаровой и компании лежит через матч с главными фаворитками — бразильянками. Но в спорте иногда случаются чудеса, и те, кто в них верят, не должны пропустить этот матч.

4 августа. Разыгрывается 17 комплектов наград

00:30 Плавание на открытой воде. Женщины. 10 км

03:30 Гандбол. 1/4 финала. Женщины. Черногория — Россия

05:30–15:55 Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м/б, 3000 м/п. Мужчины. Молот, 800 м, 200 м

06:30 Скейтбординг. Женщины. Парк

08:33–9:33 Парусный спорт. Мужчины, женщины. «470»

09:35 Бокс. Мужчины. До 81 кг

11:59 Велотрек. Мужчины. Командная гонка преследования

12:15 Борьба. Мужчины. Греко-римская борьба. До 67 кг, до 87 кг. Женщины. Вольная борьба. До 62 кг

13:00 Конный спорт. Конкур. Личный турнир

13:30 Синхронное плавание. Дуэты

13:50 Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

15:30 Волейбол. 1/4 финала. Женщины. Бразилия — Россия