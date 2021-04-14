Сломать традицию: на что претендуют наши фигуристы в командном ЧМ

Несколько недель назад в Стокгольме триумфально завершилось для российских спортсменов мировое первенство по фигурному катанию. Но это был не последний старт сезона. Уже завтра в японской Осаке начинается командный чемпионат мира, на котором выступят лучшие фигуристы. Что это за турнир и на какие места претендует сборная России, рассказывает NEWS.ru.

Большой коммерческий старт

В нашей стране принято называть этот турнир чемпионатом мира, что на самом деле неверно. Официальное наименование соревнований — ISU World Team Trophy. Это большой коммерческий турнир, участие в котором принимают участие шесть сильнейших сборных мира по фигурному катанию.

Команды формируются на основе рейтинга каждого фигуриста в прошедшем сезоне. Учитываются результаты всех международных стартов, проходивших под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В этом году состав сборных выглядит так: Россия, Япония, США, Канада, Франция и Италия (Китай снялся с турнира, поэтому его пришлось заменить следующей командой из рейтинга). Сборная, победившая в «команднике», получает $200 тысяч, которые затем распределяются между всеми спортсменами. Стоит отметить, что проигравший коллектив не останется ни с чем — за участие в соревнованиях он получит $130 тысяч.

Несмотря на коммерческий статус турнира, фигуристы, которые по рейтингу отобрались на World Team Trophy, должны обязательно принять участие в соревнованиях. Снятия возможны, но они могут обернуться внушительными санкциями.

Правила

В каждой команде заявлено восемь спортсменов: по двое мужчин и женщин в одиночниках, спортивная пара и танцевальный дуэт. Фигуристы, как и на обычных стартах, исполняют обе программы: короткую и произвольную. Однако на командном турнире это самостоятельные номера, которые никак не зависят друг от друга.

После каждого выступления в копилку сборной будут начисляться определённые баллы. Одиночники за каждый свой прокат могут получить от 12 до одного балла (12 баллов за первое место, один — за последнее), парники — от 12 до семи баллов. Все эти очки суммируются. В итоге побеждает та команда, которая набирает наибольшее количество баллов.

Россия — фаворит

Наша сборная едет в Осаку в мощном составе: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Все эти ребята являются триумфаторами последнего чемпионата мира в Стокгольме. Немудрено, что после такого успеха сборную России называют главным фаворитом в «команднике».

Рика Кихира Александр Вильф/РИА Новости

В женских соревнованиях вызов сборной России постарается бросить японка Рика Кихира. На последнем чемпионате мира она остановилась в шаге от пьедестала, пропустив вперёд всех россиянок. На бумаге японка вполне может составить конкуренцию даже Анне Щербаковой, однако её потенциал и реальный результат практически никогда не совпадают. Кихира совершенно не умеет выступать на больших турнирах (у неё «синдром Александры Трусовой»). И домашние стены вряд ли станут большим подспорьем — на чемпионате мира в Японии в 2019 году (на официальном старте, не коммерческом) она также заняла только четвёртое место.

Анна Щербакова Владимир Песня/РИА Новости

К тому же важно отметить, что на мировом первенстве в Стокгольме наши девушки выступили не на максимуме своих возможностей. Кому-то помешали нервы (как-никак статус турнира был высок), кто-то подошёл к соревнованиям не в лучшей форме. В Осаке, конечно же, никакого давления не будет. Это должно позитивно сказаться на выступлениях. Кроме того, у наших спортсменок было время, чтобы перевести дух и подготовиться к «команднику». Если Щербакова и Туктамышева подойдут к турниру в лучшей форме, то Кихире будет очень непросто.

В парах и танцах при всём уважении к соперникам нашим фигуристам нет равных. В парном катании главными оппонентами России являются китайцы, но они снялись с турнира. В танцах похожая ситуация. Дуэты, которые пытались навязать борьбу россиянам в Стокгольме, не доехали до Осаки.

Единственное слабое место России на предстоящем турнире — мужская одиночка. Вряд ли Коляде и Семененко удастся побороться за первые места, но достойно выступить и принести хорошие баллы команде им по силам. На чемпионате мира в Стокгольме они это уже доказали.

Россия с флагом

Говоря о командном чемпионате мира, важно отметить и то, что сборная России за всё время существования турнира (с 2009 года) ни разу не становилась в нём победителем: дважды брала серебро и в прошлом розыгрыше в Фукуоке завоевала бронзу. Кажется, теперь настал момент исправить это недоразумение.

Дополнительной мотивацией для нашей команды, чтобы прервать неудачную серию, может стать возвращение российского флага. Мы находимся только на начальном пути санкций, и когда в следующий раз наши спортсмены смогут покрасоваться с триколором, пока непонятно. Турнир в Осаке — хорошая возможность для фигуристов заявить на весь мир о своей национальной принадлежности.