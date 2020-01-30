https://static.news.ru/photo/ab0b288c-437e-11ea-968b-fa163e074e61_660.jpg Василий Кириенко Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano, imago-images.de/Global Look Press

Белорусский велогонщик 38-летний Василий Кириенко заявил, что завершает спортивную карьеру по совету врачей.

Для меня это очень грустный день. Но такое решение было правильным, оно основано на совете врачей команды, — приводит слова Кириенко пресс-служба британской команды Мирового тура Team Ineos (бывшая Sky).

В прошлом году у гонщика были выявлены проблемы с сердцем.

Последние семь лет белорусский гонщик выступал в сильной команде мирового пелотона Team Sky, в 2019 году сменила название на Team Ineos. В 2007-2008 году Кириенко выступал в команде Tinkoff Credit Systems, затем четыре года гонялся в команде Caisse d'Epargne/Movistar.

Кириенко принял участие в 20 Гранд-турах. За свою карьеру одержал 18 побед. В 2015 году завоевал радужную майку чемпиона мира в индивидуальной гонке на время, выиграл три этапа «Джиро д’Италия», включая победу из одиночного отрыва на этапе в 2011 году. Выиграл этап «Вуэльты Испании», является пятикратным чемпионом Беларуси в разделке.

Ранее команда «Формулы-1» «Мерседес» заключила соглашение с семикратным победителем французской веломногодневки «Тур де Франс» британской командой Мирового тура Team Ineos (бывшая Sky), писал NEWS.ru.