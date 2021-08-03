Шубенков объявил о приостановке карьеры

Российский Сергей Шубенков после получения травмы на Олимпийских играх в Токио заявил о приостановке карьеры на небольшой период времени. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Шубенков, 3 августа, не смог выйти на старт в забеге первого круга на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, получив травму на разминке.

Спортсмен признался, что на тренировочных сборах в Новогорске у него обострился тенденит (восполнение сухожилия).Однако несмотря на это, было принято решение поехать на Олимпиаду, так как перед Играми воспаление удалось снять. Когда формировалась заявка на поезду в Токио у него совсем не болели ноги.

Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой, — написал Шубенков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics ) официально допустила до Олимпийских игр десять легкоатлетов из России, имеющих нейтральный статус.

Ранее на Олимпийских играх в Токио легкоатлетка Дарья Клишина получила травму и не смогла отобраться в финал по прыжкам в длину.