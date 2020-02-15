Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин отреагировал на новость о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнёрам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего, — написал Шипулин в Instagram.

Шипулин отметил, что поддерживает идею Устюгова сделать судебный процесс открытым для широкой общественности.

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Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.

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