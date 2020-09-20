Щербакова заняла первое место на этапе Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Кубка России в Сызрани.
По итогам короткой и произвольной программ 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 246,4 балла. На втором месте — Анна Фролова, у которой 206,1 балла. Третьей стала Майя Хромых с 192,62 балла.
Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года и финала серии Гран-при сезона-2019/20. Также фигуристка дважды становилась чемпионкой РФ — в нынешнем и прошлом году.
Как писал NEWS.ru, среди мужчин в первом этапе Кубка России по фигурному катанию победил Артём Ковалёв.
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