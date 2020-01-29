Бывший баскетболист клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил по-своему почтил память своего одноклубника Коби Брайанта, который разбился на вертолёте.
О'Нил остановил толпу фанатов, которые скандировали его имя, и вместо этого начал выкрикивать имя Брайанта, что сразу поддержали болельщики.
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41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попросил Брайанта присматривать за ним, ранее писал NEWS.ru.
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