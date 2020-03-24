В эксклюзивном интервью NEWS.ru олимпийская чемпионка Рио-2016, капитан сборной России по гандболу и игрок клуба «Ростов-Дон» Анна Сень поделилась своими эмоциями после известия об отмене Игр-2020 в Токио. Спортсменка рассказала, как живёт и тренируется на карантине во время пандемии коронавируса, а также выразила надежду, что и через год на олимпийском турнире российская национальная команда не растеряет боевой настрой и сможет защитить свой титул.

«Угроза эпидемии коронавируса очень сильно преувеличена»

— С какими мыслями и эмоциями встретили новость о том, что Олимпийские игры в Токио в нынешнем году не состоятся?

— Для меня, конечно, это было полное разочарование. И я прекрасно представляю, как сейчас всем спортсменам тяжело и обидно. А особенно — тем атлетам, для которых эта Олимпиада могла быть последней. Или первой. Но теперь она переносится ещё на год. А ведь многие готовились к этим Играм по восемь лет, по четыре года, потому что были травмированы или дисквалифицированы. Лично мне тоже было тяжело пережить это четырёхлетие, поскольку я после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро старалась побыстрее уйти в декрет, затем — как можно быстрее вернуться на площадку, набрать форму. То есть мечтала, что в 2020 году снова попаду на эти самые важные соревнования и буду опять бороться за медаль. Но теперь получается так, что эти мечты 2020 года попросту рухнули.

— Наверное, до последнего была надежда, что если Игры в Токио перенесут, то хотя бы не на год, а на пару месяцев, на осень нынешнего года?

— Действительно, были подобные мысли. Но видите — последние новости... (тяжело вздыхает) сказали о другом. К сожалению.

— Некоторые спортсмены считают и открыто высказывают такое мнение, что проблема распространения эпидемии коронавируса несколько преувеличена. А вы как думаете?

— Знаете, нам, спортсменам, очень тяжело объективно судить о каких-то вещах политического характера или имеющих отношения к происходящему в обычном мире — за пределами спорта. Потому что, образно говоря, мы с этим миром почти не пересекаемся. Вот прилетели мы командой в аэропорт, нас забрал автобус, привёз в гостиницу. Оттуда также на автобусе добрались до места проведения соревнований — и всё! Мы не видим, что творится в городах, как протекает жизнь обычных людей. Тем не менее я тоже считаю, что угроза эпидемии коронавируса очень сильно преувеличена.

LUDVIG THUNMAN/imago sportfotodienst/Global Look Press

— Описанная вами картина — «аэропорт — автобус — гостиница — игровой зал» — может восприниматься как постоянный мини-карантин для спортсменов. Получается, что игроки команды фактически контактируют только друг с другом, будучи оторванными от остального мира...

— Да, в этой связи мне вспоминается, как мы шутили с девчонками, когда были в расположении сборной на базе в Новогорске до 19 марта. Смеялись: ну, мол, какой смысл теперь придумывать для нас какие-то ограничения, если мы практически в том же составе — 30 человек вместе с тренерским штабом — ездили на матчи Лиги чемпионов, а другие девчонки из тольяттинской «Лады» ездили в Данию на четвертьфинал Кубка ЕГФ (Европейской федерации гандбола. — NEWS.ru). Всё равно мы все в одной лодке.

— И вам всем вместе уже ничего не страшно.

— Примерно так. Тем более что приходилось слышать, что у людей старшего поколения это заболевание протекает по одному сценарию, у более молодых — по другому. Конечно, понимаю, что у спортсменов в период выхода на пик физической формы иммунитет тоже ослаблен из-за перенесённых серьёзных нагрузок. Но всё равно считаю, что мы — сильные люди, которые должны справляться, если, не дай бог, кто-то вдруг заболеет.

«Люблю многие блюда, в которых есть рыба»

— Как вы переносите нынешнюю ситуацию, когда все турниры и чемпионаты приостановлены? В каком режиме продолжаете тренироваться?

— Нас в «Ростов-Доне» распустили по домам, поэтому приходится тренироваться в домашних условиях. Если заглянете в мой Instagram , то увидите, как мы с мужем (Дмитрий Петренко тоже профессиональный гандболист. — NEWS.ru) дома кидаемся рулонами туалетной бумаги, отрабатываем броски (смеётся). А вообще, нам расписали программу индивидуальных занятий, каждому выдал план тренировок наш тренер по ОФП. Естественно, мы пытаемся выполнять эти предписания.

— В общем, держите себя в форме всеми возможными способами.

— Конечно, потому что понимаем, что должны продолжать работать. Хотя так и считаем, что нынешняя вынужденная пауза — это своего рода мини-отпуск, когда мы уходим в полноценный отпуск, всё равно выполняем определённую программу, которая даже в межсезонье помогает нам оставаться в более или менее нормальной форме.

— Работа работой, но какие возможности для отдыха используете во время неожиданного мини-отпуска? Хотя понятно, что при нынешней эпидемиологической ситуации в стране, наверное, особо не разгуляешься...

— Слава богу, в Краснодарском крае и Ростовской области ситуация не настолько серьёзная, как даже в Москве. Поэтому мы с мужем буквально три дня назад ходили в ресторан, были и в кино. Да, был почти пустой зал во время сеанса, не так много людей, и в ресторане не все столики были заняты. Но в моих родных краях особых проблем с ограничениями из-за эпидемии нет — во всяком случае пока. Вот сейчас приехали к моей маме в Краснодар — здесь всё абсолютно нормально, всё открыто, люди спокойно живут, и никаких проблем, в принципе, нет.

— Если уж зашла речь о походе в ресторан, что обычно заказываете? Какое блюдо можете назвать своим любимым?

— Ой, это смотря в какой ресторан я иду (улыбается). Но всегда на первом месте у меня всё, что связано с морепродуктами. Люблю многие блюда, в которых есть рыба.

LUDVIG THUNMAN via imago-images.de/Global Look Press

— А когда сами готовите, что у вас лучше всего получается? Есть фирменное блюдо «от Анны Сень»?

— Наверное, это надо у мужа спросить (смеётся). Но мне самой кажется, что у меня неплохо получается селёдка под шубой.

«Будет тяжело жить ожиданием Олимпиады ещё один год»

— Как долго, на ваш взгляд, продлится эта пауза, вызванная пандемией коронавируса? Есть предположения, когда вы сможете вернуться к активной спортивной деятельности?

— Я по натуре такой человек, которому очень непросто переживать длительные перерывы без полноценных тренировок и игр. Даже летом, в отпуске, мне вполне достаточно недели, чтобы отдохнуть. После этого уже самой хочется приступить к работе и готовиться к новому сезону. Попросту начинаю скучать без дела! Единственное, чего мне не хватает по ходу сезона — это общения с близкими, семьёй. А так — я уже сейчас соскучилась по играм, и мне бы очень хотелось, чтобы сезон в российском гандболе продолжился как можно раньше. Но, как сейчас все говорят, здоровье важнее, поэтому просто хочется, чтобы вся эта история с эпидемией побыстрее закончилась. Надеюсь, что мы возобновим сезон, сможем снова играть в Лиге чемпионов, в которой «Ростов-Дон» мечтает выступить в «финале четырёх». Понятно, что, увы, с Олимпиадой всё решено, но что поделаешь — будем работать. Надеюсь, что уже на следующий день после сообщения о переносе Игр-2020 встану утром с хорошим настроением, и мы все вместе пойдём дальше.

— У вас как у капитана сборной России, да и у других игроков национальной команды наверняка был особый настрой на этот год, поскольку вам предстояло защищать титул олимпийских чемпионок, завоёванный четыре года назад в Рио-де-Жанейро. Теперь, когда перенос Игр-2020 стал свершившимся фактом, за предстоящий год не перегорят ли ваши подруги по сборной в психологическом плане?

— Да может произойти всё что угодно! Может случиться так, что кто-то — не дай бог! — получит травму. Или так, что тот человек, который, казалось бы, на сто процентов должен был ехать на олимпийский турнир, в последний момент на него не поедет. Потому что это целый год. А иногда бывает такое, что люди отсеивались от участия в Олимпиаде за один день. Я оказалась в такой ситуации в Лондоне, накануне Игр-2012, хотя до этого отработала и прошла с командой все сборы. Это случилось буквально за неделю до старта олимпийского турнира.

— Значит, потенциальным кандидатам в сборную, помимо поддержания отменной физической формы и игрового тонуса, придётся весь этот год ещё и не позволять себе раскисать в эмоциональном плане, отгоняя мысли о том, что тебя в последний момент могут «отстегнуть»?

— Безусловно, это будет непросто сделать. Весь последний год мы думали, наверное, только об Олимпиаде, хотели и стремились попасть на этот турнир и бороться за медали. Конечно, у нас в «Ростов-Доне» были мысли и об успешном выступлении в Лиге чемпионов, потому что наш клуб защищает честь страны и на этом уровне. Понятно, что будет тяжело жить ожиданием Олимпийских игр ещё один год, но я думаю, что психологически наша сборная должна это переступить и подойти к Играм в Токио в полной готовности.